Én feil hvert 5. minutt fører til at Google Maps krasjer

Android Auto møter fortsatt noen skuffelser. I følge mange kontoer vil en feil tilbakestille Google Maps-appen hvert 5. minutt. Foreløpig påvirker problemet noen få brukere. Google har dessverre ikke kommentert saken ennå.

Ifølge flere vitnesbyrd publisert på Offisielt Google-forum, jeg søknad Google Kart På Android Auto Snarere offer for irriterende feil. Av en eller annen ukjent grunn tilbakestilles applikasjonen hvert 5. minutt. For noen er problemet enda mer alvorlig, noe som fører til Avslutt Google Maps og Android Auto-krasj med bare den ene enden av den svarte skjermen.

“Når den er sammenkoblet med min Vivo x70 Pro-bil for navigering via Android Auto, vil kartet/navigasjonen oppdateres hvert 5.–10. minutt. Hver app og smarttelefon fungerer med den siste oppdateringen “, Beskriver en av de berørte brukerne i Android Auto-forumet.

Det er ingen løsning på denne Google Maps-feilen

Som denne brukeren påpeker, fungerer ikke alle midlertidige løsninger som fungerer normalt: “Jeg redesignet telefonen, erstattet den og slettet hurtigbufferen og internminnet. Ingenting ser ut til å fikse problemet.” Han er enig. Åpenbart skiller ikke feilen seg mellom smarttelefonmodeller. En annen bruker rapporterte å ha lignende bekymringer med Huawei Mate 20 Pro.

Dessuten forklarer han Det er en feil i den trådløse tilkoblingen. Han prøvde også å bytte kablene uten hell. “Med rettidige oppdateringer har jeg også møtt fullstendige krasj av kortet, som ikke lenger kan lastes inn da Android Auto ikke kan brukes på den svarte skjermen. Jeg må koble fra og koble til kontrollskjermen flere ganger for å laste brettet på nytt. Tenk deg å gjøre det mens du kjører…”, Han skjeller ut.

Andre brukere kan ha problemer med Pixel 3 XL eller lignende Pixel 6 Pro, Det siste fra Google. Dessverre for skadde brukere, Ingen offisiell løsning står på agendaen. Foreløpig tier Google om denne saken. Jeg må si at denne feilen påvirker et svært lite antall brukere. Hvis du er berørt, vær tålmodig med det. Som en påminnelse, Galaxy S21-eiere har stått overfor alvorlige ytelsesproblemer med Android Auto de siste dagene.