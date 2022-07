En feil i macOS oppdaget av … Microsoft

Heldigvis har Apple implementert en sikkerhetsoppdatering for en macOS-sårbarhet i Office-pakken.

Det er ingen hemmelighet at Apple og Microsoft ikke er de selskapene som kommer best overens i teknologiens mikrokosmos. Steve Jobs og Bill Gates har ofte kranglet om media, og arven de to mennene etterlater seg forsterker denne små rivaliseringen.

Men regelmessig identifiserer Microsoft en eller annen sikkerhetsfeil i macOS og nøler ikke med å varsle Cupertino-utviklerne. Dette var fortsatt tilfelle i midten av juli, da Microsoft indikerte på nettstedet ditt i oktober 2021, i samarbeid med en uavhengig utvikler, oppdaget sårbarheten CVE-2022-26706 i Microsoft Office-programmer på macOS. Redmond-selskapet sendte informasjonen til Apple, som implementerte en rettelse 16. mai 2022.

Microsoft oppdaget denne feilen i sandboxing (begrenser tilgang til private data) til Microsoft Office-programvare implementert i macOS ved å søke etter skadelige makroer. Feilen gjør det på sin side mulig å snike seg ut av sandboxing og få tilgang til private data og systemdata. Oppdater gjerne Mac-en med den nyeste versjonen av operativsystemet som er tilgjengelig.

