En feil vi alle gjør med sjampo

Av Lauren Choukiasian

Hver av oss har en annen rutine Vask håret ditt. Enten det er en gang i uken eller flere ganger i uken, er det viktig å gjøre det riktig.

Å vaske håret er et skikkelig problem for mange å passe inn i deres sosiale kalender. «Hvis jeg vasker håret mitt den dagen, vil det være rent på restauranten, men skittent på jobb dagen etter», liker du det? Hvordan du sjamponerer er viktig for å opprettholde sunt hår og holde det rent lenger.

Å unngå sjampo her er en feil

Når du bruker sjampoen, påfør generelt rikelig i hodebunnen og fortsett deretter gjennom lengdene. Her ligger problemet: bruk aldri sjampo i lengden. Hvorfor Ganske enkelt svekker det dem og flisete tupper vises. Så legg en liten mengde sjampo i hånden og bruk den kun på hodebunnen.

Når det gjelder smuss på lengdene dine, vil sjampoen som renner over den mens du vasker hodebunnen være nok til å fjerne den.