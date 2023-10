En flerfrontskrig truer Israel, som rammer Gaza hardt

Dette angrepet vil komme fra to kombinerte kilder. Ezzedine al-Qassam-brigadene, den væpnede fløyen til den palestinske islamske bevegelsen ved makten i Gaza, kunngjorde den fjerde dagen av krigen lansert av Hamas at de hadde avfyrt raketter mot Haifa, en stor kystby nord i Israel. Mens det israelske militæret fortsetter å bombardere Gazastripen med raketter og granater, kunngjorde den libanesiske sjiabevegelsen Hizbollah tidligere på dagen at de hadde avfyrt raketter mot Israel, noe som gir næring til Israels frykt for at den jødiske staten kan se fremveksten av en flerfrontskrig . Når denne versjonen avsluttes, er det vanskelig å si om dette er begrensede angrep fra Libanon eller om Hizbollah også forbereder seg på å starte en større offensiv.

Fortsatt og intensiv bombing av Gaza

På israelsk side intensiverte onsdag sine angrep, hovedsakelig på Gaza. Israelske bombeangrep tirsdag kveld drepte minst 30 mennesker, og skadet dusinvis av bygninger (450 mål ble truffet, ifølge militæret), men også fabrikker, moskeer, butikker og mer enn 1000 hjem, ifølge FN.

Om morgenen flyktet kvinner, med barna i armene, gjennom de ødelagte gatene i Gaza blant ruinene av bygninger. «Det er som en katastrofe eller et jordskjelv, det er fra Amerika eller Israel, hvorfor gjorde de dette mot uskyldige mennesker? [Les Israéliens] Disse menneskene kom for å ødelegge som uegnet til å leve. Som om de ikke var mennesker.», sa en innbygger i Gazas Karama-distrikt, som ikke ønsket å oppgi navnet sitt, midt i ruinene. Krigsflyene bombet også et islamsk universitet knyttet til Hamas. Ifølge lokale tjenestemenn ble fire palestinske Røde Halvmåne-redningsarbeidere drept i streikene.

263 000 mennesker har blitt fordrevet av krigen

Israel kunngjorde dagen før sin blokade av Gazastripen, og kuttet vann, elektrisitet og matforsyninger til det 365 km2 store territoriet, hjem til mer enn to millioner mennesker. FN har opphevet beleiringen av Gaza, der mer enn 263 000 mennesker allerede er fordrevet av krigen. «forbudt» Etter internasjonal humanitær rett. Men statsminister Benjamin Netanyahu, som beskriver det massive Hamas-angrepet tidlig på lørdag, «Barbari etter Shoah»Han lovet at landet hans «Styrke, å vinne med stor styrke».

Som et direkte resultat av beleiringen ble territoriets eneste kraftverk tvunget til å stenge på grunn av drivstoffmangel, mens sykehus uten utstyr ble overveldet av tilstrømningen av sårede. Balansene på begge sider fortsetter å øke. Onsdag kveld hadde israelsk side 1200 døde og over 2800 sårede. Ifølge Gazas helsedepartement ble det rapportert om 1.055 dødsfall og 5.100 skader på palestinsk side, noe som ikke tar hensyn til likene til 1.500 Hamas-medlemmer funnet av israelske myndigheter etter lørdagens angrep.

Nødregjering med opposisjon

På grunn av politikken som hans regjering fulgte, dens apati og manglende evne til å forutse et angrep av denne skalaen mot Israel, var Benjamin Netanyahu endelig i stand til å danne en nødregjering under krigen med opposisjonen. National Unity Party-leder Benny Kants. Det nevnte krigskabinettet ville bestå av to personer og forsvarsminister Yves Gallant. MR. Fem medlemmer av Kanz» parti vil bli utnevnt til ministre uten porteføljer, og forsvarskabinettet vil bli erstattet av en annen opposisjonsleder, Yair Labit, en tidligere statsminister og leder av det sentrumsorienterte Yesh Adid-partiet.

Denne formen for nasjonal forening påvirker også mennesker. I alt ble mer enn 300 000 soldater og sikkerhetspersonell mobilisert over hele landet. Dusinvis av stridsvogner og militærkjøretøyer er stasjonert langs Gaza-grensen, med mulighet for å sette i gang et bakkeangrep på Gaza når de intense fasene av bombingen er over.