En folkemengde protesterte mot uttørkingen av en elv i Isfahan

“Tusenvis av mennesker fra Isfahan, bønder fra de østlige og vestlige provinsene, gikk sammen (…) med ett viktig krav: at vannet i elven skulle renne.«En TV-reporter i Isfahan sa at han sendte direkte bilder av demonstrantene.

Demonstranter var på begge sider av Kajo-broen, som elven en gang rant under, så vel som i denne strukturen fra 1600-tallet.

Zayandeh-roud som passerer under den berømte Si-o-Sepol-broen i Isfahan har vært tørr siden 2000, bortsett fra noen få korte perioder. Hvis tørke anses som en årsak, protesterer bønder mot at myndighetene avleder elven for å forsyne den til naboprovinsen Yas, noe som vil fremskynde uttørkingen.

“Landsproblem”

“Det har ikke vært noe alternativ på mange år for å løse problemene med denne viktige elva“, beklaget TV-reporteren fredag.

I møte med misnøye lovet regjeringen å løse problemet.

“Jeg har bedt energi- og landbruksministrene om å iverksette umiddelbare tiltak for å løse dette problemetFørste visepresident Mohammad Mokbar sa på TV Energiminister Ali-Akbar Mehrabian ba om unnskyldning for “ikke å gi alle bønder det vannet de trenger for deres kulturer.”Nærings- og landbruksdepartementene vil samarbeide med Energidepartementet for å dempe skadene på noen bønder, dessverre.“, Han la til.

11. november lovet president Ibrahim Raisi å løse vannkrisen i Isfahan, Yast og Semnan i samme region. Onsdag beskrev øverste leder Ayatollah Ali Khamenei temaet.Landets problem“, For ikke å snakke om protestene.”Vannproblemet vil bli det største problemet i verden i fremtiden.“, advarte han, ifølge en uttalelse lagt ut på hans offisielle nettside.

Tørke som varer i mange år

Isfahan er en av de store turistdestinasjonene i Iran. Naqsh-e Jahan-plassen, som ligger i det historiske sentrum av byen, står på UNESCOs verdensarvliste. Det tørre landet Iran har opplevd langvarig tørke i årevis, noe som har resultert i regelmessige flom på grunn av jordhardhet og mer eller mindre voldsomme nedbørsmengder.

I midten av juli brøt det ut protester i provinsene Khuzestan og Lorestan (sørvestlige) mot vannmangel, og fire mennesker ble drept, ifølge offisielle medier. “Folk har uttrykt sin misnøye og vi kan ikke klandre dem“Senere kunngjorde Mr. Khamenei at han ikke ville la demonstrantene spille” fiendespillet ” i landet, og at situasjonen ifølge ham kunne utnyttes.