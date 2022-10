«En forferdelig urettferdighet»: En amerikaner som har vært urettmessig fengslet i 38 år er nå løslatt

En mann som er feilaktig dømt til livstid i fengsel er løslatt fra et fengsel i California etter å ha tilbrakt mer enn 38 år i fengsel. «Jeg står ikke her som en bitter mann», sa Maurice Hastings, 69, fredag ​​på en pressekonferanse i Los Angeles. Han ble løslatt etter at en analyse viste at DNA hans ikke stemte overens med drapsmannen.

I 1983 ble han anklaget for å ha kidnappet, seksuelt overgrep og skutt en 30 år gammel kvinne i Inglewood, California. Offerets kropp ble funnet i bagasjerommet på bilen hans. Maurice Hastings ble arrestert noen måneder senere og senere dømt til livsvarig fengsel i 1988. Maurice Hastings har alltid nektet straffskyld. DNA-analyse viste til slutt at han hadde rett. MR. Hastings ba om en DNA-test i 2000, men påtalemyndigheten avslo forespørselen hans. Personen kan løslates først etter å ha informert Innocence-programmet, som jobber for å frigjøre de urettmessig dømte.

En DNA-test utført i juni i fjor avslørte at sæden som ble tatt fra offeret ikke var hans. En DNA-profil registrert i en database samsvarer med en fange som døde i 2020 og en fange som soner en lang fengselsstraff for andre kidnappings- og voldtektssaker. «Det som skjedde med Mr. Hastings var en forferdelig urettferdighet,» Det sa advokat George Gascon.