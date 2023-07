En forfriskende drink som får deg til å glemme spritzer denne sommeren

I Spania er Tinto de Verano kjent som en av de mest forfriskende drinkene, spesielt om sommeren. Den kan nippes til som aperitiff eller under middagen, på en bar eller under en festival.

Denne drinken er ideell for restitusjon etter sport:

Opprinnelsen til Tinto di Verano

I Andalucia, nærmere bestemt i Córdoba, ble drikken født. På begynnelsen av 1900-tallet ble et vertshus kalt «Venda de Vargas» besøkt av kjente sangere og gitarister. Etter hver forestilling ble utøverne ofte dehydrerte på grunn av varmen i lokalet. Eieren Antonio Vargas del Moral så for seg en drink for å gjenopplive dem. Dermed ble «Vergas» født blandet med rosevin og brus.

Over tid begynte andre selskaper å tilby denne drinken. Besøkende kom fra hele Spania for å smake på denne berømte likøren. Alle bestilte en drink kalt «Tinto de Verano» for å skille den fra rødvin. Over tid har forskjellige fremtredende merker markedsført den under dette navnet.

Riktig oppskrift

Tre ingredienser er alt du trenger for å lage denne drinken: en flaske rosé, brus og masse isbiter. Vi tar et glass fylt med halv rose og halv brus. Forberedelsen virker enkel, men nøkkelen til suksess ligger gjemt i størrelsen på isbitene. Vær så raus som mulig. I dag kan du finne en alkoholfri versjon av drikken. I følge European Institute of Medical Obesity har brus 0 % av de sunne alternativene. Så du kan inkludere den uten skyldfølelse i aperitifferne dine i sommer!

Hva om vi benekter det?

I dag er det ikke uvanlig å se varianter av drikken. I Spania gjenoppfinner hver region Tinto de Verano. En perfekt mulighet til å smake på nye produkter eller eksperimentere med nye smaker. Mange steder blandes sprudlende sitronvann, som Perrier, med vin. Kreativiteten til restauranter er ubegrenset og kan overraske. De mest populære anbefalingene blant eksperter er å legge skiver av sitron eller kirsebær i glasset. I Baskerland forbindes hvitvin med brus, for eksempel kalles det «bidlingori». En variant for de som foretrekker søtere smaker. Tinto de Verano kan til og med nå cocktailtittelen. Legg vekk sangria og brennevin og nyt det nye «drikkeutvalget» i sommer!

