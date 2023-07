En formidabel rival til Marokko

Anslått til 70 milliarder tonn kan forekomsten dekke verdens fosforbehov til gjødselindustrien, solcellepaneler og elbilbatterier det neste århundret.

«Når du finner noe av denne størrelsen i Europa, mer enn noen annen ressurs vi kjenner til, er det bemerkelsesverdig,» sa Michael Wormser, grunnlegger av Norge Mining. EU-kommisjonen har også hilst funnene velkommen, og kalt informasjonen «gode nyheter» for å nå målene med den foreslåtte komplekse råstoffreguleringen.

90 % av verdens fosforitter brukes i produksjon av landbruksgjødsel, hvor det i dag ikke finnes noen erstatninger. Fosfor brukes imidlertid også til fremstilling av solcellepaneler, batterier til elbiler og halvledere. Ifølge EU-kommisjonen er disse produktene «strategisk viktige» for at Europa skal opprettholde sin posisjon som verdensledende innen produksjon av nøkkelteknologier for miljø og digital transformasjon.

Fosforitt, en stadig knappere ressurs, holdes av fire eller fem store ikke-europeiske leverandører, inkludert Marokko, ifølge Critical Raw Materials Alliance. Denne tilbudsmangelen kombinert med sterk etterspørsel fører til høyere priser. Wormser mener imidlertid Norge kan oppfylle strenge miljøkrav når det gjelder gruvedrift og raffinering av fosfor.