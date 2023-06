En forsker laget det første arket med smartpapir

Utformingen av intelligente materialer er et helt essensielt fremskritt i forbindelse med robotikk. Og hvis vi allerede har kommet mye videre i alt som har med tekstiler å gjøre, manglet det fortsatt papir.

En forsker ved Tsinghua University i Beijing, professor Bo Yuan, har utviklet en artikkel som anses som «intelligent».

Ingenting å gjøre med smarttelefoner eller smart-tv, fordi det handler om å integrere flytende metall i et papirark. Noe som ikke virker som ingenting, men som sannsynligvis vil tillate store fremskritt innen «myk robotikk», det vil si konstruksjon av maskiner som bruker fleksible materialer: silikon, gummi, myk plast og derfor papir.

For å gjøre dette var det nødvendig å klare å integrere det flytende metallet og sikre at det endelige resultatet beholdt papirets egenskaper. Alt dette var ingen liten prestasjon, siden metallets klebeegenskaper er begrenset.

Men teamet lyktes til slutt i å utvikle en væske som fester seg i de minste hulrom av papir. Liten mikroskopisk ruhet som derfor vil tillate et metallisk lag å opprettholdes rundt arket. For dette var materialene som ble brukt til legeringen vismut, indium og tinnoksid. En legering som, hvis den anses som «flytende», neppe vil smelte og etterlate papirarket under en temperatur på 60°C.

Etter å ha påført denne legeringen på papiret og utført litt origami for å vise at materialet hadde beholdt alle sine egenskaper, klarte teamet endelig å hevde seier.

Men utover papiret er det faktisk et helt sett med enheter som teamet hevder å kunne lage ved hjelp av samme metode. En metode som vil erstatte limene som brukes for å oppnå samme resultat som har en tendens til å forringe egenskapene til metallet.

Fordi dette er de metalliske egenskapene som vi søker å overføre til det «smarte» materialet: ledning av elektrisitet, reaktivitet til varme… Så mange elementer som ikke virker som mye, men som kan utgjøre en forskjell i utviklingen av komplekse maskiner som bruker egenskapene til papir.

