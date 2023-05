En første gjengivelse avslører fremtidens iPhone 16

De første 3D-gjengivelsene av fremtidens iPhone 16 har nettopp blitt delt på nettet. Hvis dette blir bekreftet, bør vi ikke forvente noen dype visuelle endringer ennå.

iPhone 15 er ennå ikke annonsert da ryktene allerede refererer til 2024-modellen, den visstnok kalt iPhone 16. I ettermiddag snakket vi igjen om fotomodulen som skulle revideres og gå tilbake til en mer tradisjonell modell, med kameraer. vertikalt justert.

Men det som er enda mer overraskende er det 9TB5Mac har klart å få tak i potensielle gjengivelser av den kommende iPhone 16. Hvis dette skulle bli bekreftet, bør vi absolutt ikke forvente en endring i design. Dynamic Island ville være til stede på forhånd i alle modeller.

For to uker siden snakket vi allerede om økningen i skjermstørrelse, med en grunnleggende modell som ville gå fra 6,1″ til 6,3″ samt en Plus, eller Pro Max, eller Pro Plus, eller til og med Ultra-modell som ville gå til 6,9 ″ i stedet for 6,7″.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.