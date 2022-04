En første i Vallonia: Braine l’Alleud gir deg (en del av) en full bensintank

CPAS i Braine l’Alleud bestemte seg for å gripe inn økonomisk for å hjelpe arbeiderne og frivillige i byen hans.

Selvfølgelig, for å få denne hjelpen, må du oppfylle noen kriterier. For det første må budsjettet for drivstoffrelaterte utgifter være lik eller mer enn 20 % av lønnen for mars 2022. Etter det må du ha minst en halvtidsarbeidskontrakt eller bevis på frivillig aktivitet. Og nylig vil det være nytteløst å prøve lykken hvis du har et bensinkort eller lignende fordeler.

Konkret foreslår CPAS å trekke ut tilsvarende én euro per liter av den totale månedlige regningen

Her er et konkret eksempel:Hvis Mr. X mottok en nettolønn på €1700 for mars måned 2022 og jobbet 4 ganger på 50 liter diesel til €2,07 per liter. Dette tilsvarer €415,60 i drivstoffutgifter for mars måned, eller 24,45 % av netto månedslønn. Hvis filen er fullstendig og alle andre betingelser er oppfylt, vil CPAS betale ham en støtte på €1,07 x 200 liter, eller €215,60. Detaljer om Generelt senter for sosialt arbeid.

For en måned…kanskje mer

Det er ikke nødvendig å faktisk søke hjelp eller registrere seg hos CPAS for å dra nytte av denne intervensjonen. Faktisk er forslaget rettet mot alle arbeidere eller frivillige som bor på territoriet til Priene Lallud kommune. «Dette tiltaket har som mål å hjelpe de med lav og middels inntekt som ikke lenger klarer å fylle tomrommet til å gå på jobb. Jeg tenker spesielt på omsorgspersoner og leveringspersonale så vel som folk som reiser lange avstander for å gå på jobb.» Forklarer Pierre Lamprett, president for CPAS Brainois.

Tilbudet vil bli gitt basert på inntekt for mars måned 2022 og vil løpe gjennom hele april måned. Avhengig av forespørselen kan dette forlenges eller ikke.