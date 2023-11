En fortjent belønning for Maxime Lestiennes vanvittige sesong? – Hele fotballen

Maxime Lestienne forlot Standard for snart to år siden. Bor for tiden i Singapore som en andre ungdom.

Det sies noen ganger Maxim Lestien Han har ennå ikke nådd et nytt nivå i karrieren og tallene. Som 31-åring, hvis sjansene for å se ham tilbake til en europeisk toppklubb ser små ut, har tidligere klubber Brook og Standard tatt vare på statistikken hans i en siste stikk-bevegelse. Denne sesongen har han 25 mål og 22 assist på 24 kamper i Singapore Championship. Likevel laget hans Lion City Sailors «Bare» nummer to i konkurransen. Mesterskapets toppscorer kan ennå bli belønnet for sin utrolige sesong. Han er faktisk en av de nominerte til prisen for årets spiller. Med sin statistikk presenterte han en reell vinnersjanse mot japanske Ryoya Taniguchi (23 mål, 6 assists) og Seiya Kunori (21 mål, 12 assists). Gratulerer til vår belgiske kantspiller, Maxime Lestienne, som har blitt nominert til prisen for AIA Player of the Year 🏆#hvit og fet #Singanagar-seilere pic.twitter.com/foQC4BEQNn — lioncitysailorsfc (@lioncitysailors) 19. november 2023