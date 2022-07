En fortvilet turgåer ringte nødetatene etter å ha blitt skadet, og hun ble funnet død dagen etter

Det italienske nyhetsbyrået Anza rapporterte at identifiseringsprosessen ennå ikke var gjennomført.

I følge de første elementene varslet klatreren Grand-Saint-Bernard hospice fredag ​​kveld, og forklarte at hun hadde falt og hadde et problem med beinet. Siden den gang har hun vært uoppnåelig.

Varselet ble sendt til den sveitsiske redningstjenesten, som på sin side meldte fra om hendelsen til den italienske redningstjenesten. Sveitserne tok over operasjonen da Asta Valley Rescue Helicopter var engasjert i to andre operasjoner. Han utførte forskning med bakkemannskaper og to helikoptre, hver utstyrt med et termisk system. Operasjonene opphørte klokken 02.30 og ble gjenopptatt ved daggry på begge sider av grensen.

Fjellklatreren ble funnet død lørdag morgen. Han ble ført til Asda for identifikasjon.