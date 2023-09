En fransk atomubåt gjør en bemerkelsesverdig stopp i Norge

Inntil nylig kommuniserte den franske marinen sjelden oppgavene som ble tildelt dens atomangrepsubåter. [SNA], bortsett fra når du sender en melding. Men i det siste har hun frigjort seg mer og mer fra denne praksisen.

Det er med SNA Suffren som nylig ble satt i aktiv tjeneste. De siste månedene har den vært i stand til å følge utplasseringen i Middelhavet innenfor en bærergruppe bygget rundt hangarskipet Charles de Gaulle, og mer nylig cruiset i Det indiske hav, med et offentlig stopp i USA. Arabiske Emirater og dets deltakelse, med et krigsskip med flere oppdrag [FREMM] Languedoc, flere marinemanøvrer inkludert øvelse Varuna 23.2 organisert av den indiske marinen. Som en bonus, bilder som viser den med den avtakbare dekkhengeren [qui permet au Commando Hubert d’utiliser ses Propulseurs sous-marin de 3e génération – PSM3G, ndlr] ble publisert.

Men 26. september var ikke Safren gjenstand for fransk marinekommunikasjon [ou, plus précisément, de l’État-major des armées]… [FOST].

«På grunn av regionens geopolitiske og miljømessige utfordringer, er de vanlige utplasseringene av franske marinefartøyer i det fjerne nord av strategisk karakter. De garanterer Frankrike muligheten til å gripe inn og vurdere situasjonen autonomt,» forklarte EMA, med flere bilder av SNA og et storbystøtte- og bistandsbygg. [BSAM].

«Plassert i iskalde farvann demonstrerer PSAM og SNA, gjennom sin utholdenhet og ytelse, den franske marinens evne til å deployere i alle hav av verden,» la den franske marinen til, uten ytterligere detaljer.

Siden vi kan se det norske flagget på SNA-kiosken, er det lett å slutte at de to franske skipene lå til kai i Norge, nærmere bestemt i Tromsø. [nord de la Norvège]. Dette ble bekreftet av den lokale pressen, ifølge hvilken tilstedeværelsen av en fransk atomubåt ved denne marinebasen var «enestående».

«En fransk atomubåt la til kai ved havnen i Grotsund, nord for Tromsø, forrige uke. Dette er første gang en fransk ubåt besøker havnen. Virkelig avansert Den uavhengige norske avisen High North News, som identifiserte BSAM som «Karon». Men til nå, og innenfor rammen av NATO, var det kun amerikanske SNA og i mindre grad britene som regelmessig var stasjonert i denne delen av Norge.

Selv om SNA sendt til Tromsø ikke ble navngitt, tyder bilder frigitt av Forsvarets generalstab at det var ametyst. Det er i hvert fall det skrognummeret tilsier. [ou « pennant number »] S605, finnes i en av dem. Også, så spennende som denne detaljen kan være, har den franske marinen nylig besluttet å ødelegge merkingene på skipene sine for å komplisere identifiseringen.

Merk at tilstedeværelsen av det franske SNA i norske farvann falt sammen med det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth som en del av Operasjon Firedrake. I følge High North News er det heller ikke umulig at SNA og BSAM Carron er en del av de «deltakende enhetene» i denne utplasseringen av Royal Navy-skip «på fransk side», som har noen reservebekymringer. med sine angrepsubåter.

Uansett, under den kalde krigen var det fjerne nord strategisk viktig for de to motstridende fraksjonene. Det er utvilsomt mer slik nå … i den grad strategisk konkurranse har gjenopptatt, åpner klimaendringene for nye økonomiske perspektiver som ikke vil etterlate statene i regionen likegyldige … og til og med de som er geografisk fjernt som Kina.

Sjøforsvarets senter for strategiske studier oppsummerer imidlertid: «Det fjerne nord er fortsatt av stor betydning for den kjernefysiske avskrekkingen til Russland og USA. Det er mange ubåtstyrkepatruljer, noe som skaper konkurranse om undervannspenetrasjon, spesielt for ubåter. »