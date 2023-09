En fransk kvinne som ble eliminert dagen før vant en enorm jackpot i EuroMillions: «skjebnen bestemte noe annet»

La Française des Jeux (FDJ) gjorde nyheten offisiell tirsdag, takket være en billett kjøpt på salgsstedet i Bretagne, som vant et enormt beløp. En glad dame meldte seg også frivillig til å kreve gevinstene sine for FDJ, som selskapet annonserte til nettstedet Tirage-gagnant.com. «Det virker mer sannsynlig at jeg blir truffet av lynet enn å vinne i lotto, skjebnen ser ut til å ha bestemt noe annet.”, forklarte han som rapportert av media 20Minutes.

Fortune smiler til slutt til ham. Kvinnen mistet jobben og valgte en vinnende kombinasjon av diagram med 35, 43, 37, 5, 4 og stjernenummer 5 og 6.Det var utenkelig og jeg brukte lange minutter på å sammenligne tallene på billetten min med tallene jeg så på skjermen.Og likevel skjedde miraklet! Den monumentale seieren markerer FDJs største seier i Frankrike i år under sjansespillet. I tillegg har han en absolutt rekord i Bretagne-regionen, som rapportert av Le Télégramme, hvor ingen spiller noen gang har punget ut en slik sum i Euromillions før. Den forrige rekorden for denne regionen går tilbake til 2007, da en billett solgt i Vern-sur-Seiche, Ille-et-Villaine, tjente mer enn €39 millioner. På den europeiske scenen i 2023 tilhører den største seieren noensinne den belgiske spilleren, som tjente mer enn 144 millioner i mars. I tillegg, takket være trekningen som ga 109 millioner euro, var to andre franske spillere også heldige, som mottok 470 000 euro hver. Det gjenstår å se hva hun vil gjøre med denne kjekke summen hvis hun ikke kan nyte livet. «Jeg var veldig bekymret, men jeg har ikke lenger arbeidspress", innrømmer hun lettet. Fra nå av er målet hennes å kjøpe seg et drømmehus, sa han.En som aldri hører til«. Hun liker også å reise til vakre steder som Mexico eller Thailand. Selvfølgelig ikke glem å skjemme bort dine kjære! «Jeg vil etterlate et spor, en arv som vil komme fremtidige generasjoner til gode«, konkluderte hun.