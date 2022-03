En fransk stjernekokk inviterer seg selv til en kjent Brussel-restaurant

Kjenner du allerede til Poet Restaurant i Brussel? Restauranten, som ligger i Place to Luxembourg, bodde på Renaissance Brussels Hotel i 2019, og siden den gang har adressen aldri sluttet å tro. Til å begynne med er det veldig attraktivt for sin karakteristiske og kokongerende innredning, varme farger synlige fra gaten, men også for sin varme atmosfære: den avrundede marmoren som dominerer hovedrommet ønsker å lene seg på den når som helst. Og om natten lar ulike private salonger samtidig møtes mer intimt for de som ønsker.

Så i dette fancy antrekket mangler bare ett element: den beste kokken fortjener å komme og underholde. Poeten har bestemt seg for å slå seg sammen med den franske kokken Jean-Baptiste Natalie. Hans egenart? Ikke bare spilte han hovedrollen, men før han ledet sin egen restaurant Hostellerie La Montagne i Frankrike, skar han tennene på noen av de mest prestisjefylte hotellene i verden, fra Marrakech til New York, Oman, Kina eller til og med. Russland. Belønnet av Michelins mentor i 2002, fikk han sin stjerne da han var 27, en av de sjeldne kokkene som ble en stjerne i en veldig ung alder i dag. Han henter sin kulinariske identitet fra sine reiser og beskriver i dag seg selv som en verdensrystende kokk og historieforteller av smaker. I 2021 ble restauranten hans oppført blant de billigste stjernerestaurantene i Frankrike av Top Dollar, et amerikansk nettsted som spesialiserer seg på finans. Skal kokken være dyktig tilbyr han tallerkener til en rimelig penge.

Akkurat på tallerkenen?

Blandingen av menyen er tilgjengelig i to formler: en 4-retters oppdagelsesmeny for 130 euro og en 6-retters regjeringsmeny for 160 euro. Blant produktene som kokken liker spesielt godt, er for eksempel lancetine, som er en sprø puffet ris og en sorrelgrønn eplesellerisorbet dynket i en 6-retters meny som forrett nummer to. Den andre ingrediensen som kokken pusser er ikke annet enn søtt brød, som passer godt til saliconia-pesto og kaviar. Vil du vite resten av menyen? Overrask deg selv!

Til dette gis det timebestilling i TK fra 8. til 12. mars. Faktisk, for å smake på de verdifulle rettene til denne berømte kokken, bør du ikke utsette, fordi han bare vil være på dikterens kjøkken i fem kvelder.

For å bestille timeplanen din, Møt her.

