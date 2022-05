En fremmed betaler for en kundes shopping i Aldi, Frankrike: «Det så vi aldri!»

Forrige fredag ​​rapporterte War Madin at kunder i Aldi Store i Trans-en-Provence, Frankrike, nøt et veldig spesielt øyeblikk. To kunder har virkelig stolt på den franske avisen at de betalte for kjøpet uten at en «generøs fremmed» har spurt dem om noe.

På vei til butikkens kasser den dagen etter shopping, la Magali og Yan merke til en kvinne «sannsynligvis førti år gammel, med store solbriller» som gikk rundt i kassen, og adresselinjen til personen overfor dem. Men begge kundene forsto ikke hva som foregikk før tiden var inne for å betale for kjøpene sine. «Når vi legger inn den siste varen, kommer damen til oss og spør om vi ikke bryr oss om de betaler for shoppingen vår,» sa Magali til War Mat.

Forbløffet vil den unge kvinnen nekte, men den mystiske fremmede tar kortet hennes med en gang, kaster det til paret og skyter for 123 euro: «Du vil ha det gøy omvendt!». «Vi var dumme […] Vi så det aldri.»Og den fremmede handlet sjenerøst tilbake til neste kunde som kom ut av supermarkedet med tårer i øynene.

«Å tjene en viss sum penger», ville den fremmede med solbriller «tilfredsstille de rundt ham». Den vant!