En fremmed sender $1,2 millioner til Satoshi Nakamoto!

En interessant hendelse skjedde nylig i kryptovalutaens verden. en Individuelt Sende 1,2 millioner dollar i Bitcoin Til Genesis lommebok Av Satoshi Nakamoto. Den første lommeboken opprettet på Bitcoin-nettverket. Selvfølgelig er Nakamoto for lengst borte og vil neppe få tilbake pengene. Denne artikkelen tar en grundig titt på den mystiske BTC-overføringsprosessen og hva den representerer.

Overfør Bitcoin til Genesis-lommebok

5. januar 2024 sendte en ukjent Bitcoin-bruker 26,9 Bitcoin, verdt 1,17 millioner dollar, til Satoshi Nakamotos Genesis-lommebok. Avtalen fant sted klokken 01:52 ET. Bitcoinene kom fra en nå tom lommebok. Den ble sendt til Genesis-lommeboken med et transaksjonsgebyr på $100, som er godt over gjennomsnittet.

Mystery-lommeboken ble opprinnelig finansiert gjennom en kompleks transaksjon som involverte flyt av midler fra tre forskjellige lommebøker til 12 andre lommebøker. Majoriteten av midlene kom fra en lommebok identifisert av blokkjedeanalyseplattformen Arkham Intelligence som tilhørende Binance-børsen.

Genesis-lommeboken hadde opprinnelig bare 50 bitcoins utvunnet da den ble opprettet. Over tid ble det sendt mer penger dit og saldoen steg til 72 BTC ved slutten av 2023. Med denne siste transaksjonen står den nåværende saldoen på 99,67 BTC, eller 4,3 millioner dollar.

Genesis og Satoshi lommebok

Genesis Wallet er den første lommeboken laget på Bitcoin-nettverket av Satoshi Nakamoto. Han har sannsynligvis også utvunnet et stort antall andre blokker på nettverket, men det er uklart nøyaktig hvor mange.

Selv om Nakamoto i teorien fortsatt kunne Hold Nøkler privat Ved å tillate tilgang til disse lommebøkene og overføre midler, er den generelle konsensus at de neppe vil gjøre det. Faktisk har ingen midler i lommebøker knyttet til Nakamoto, inkludert de i Genesis Group, flyttet siden hans forsvinning i desember 2010.

Den mystiske overføringen av 1,2 millioner dollar i Bitcoin til Satoshi Nakamotos Genesis-lommebok har forbløffet kryptovaluta-verdenen. Selv om Nakamoto sannsynligvis aldri vil få tilbake disse midlene, minnet han publikum om historien om Bitcoins skaper og token-lommeboken bak nettverket. Noen ser på det som meningsløst sløsing med penger, andre ser det som en passende hyllest til det usungne geniet bak Bitcoin-revolusjonen.

