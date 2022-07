En frivillig fra Color Cafe ble seksuelt overgrepet: «Gråtleiren vår førte folk sammen»

En frivillig fra Color Cafe-festivalen ble utsatt for et seksuelt overgrep mens hun sov i teltet sitt mandag 27. juni. Da festivalen tok slutt natt fra søndag til mandag, rykket festivalmannskapene som sov på stedet sakte ut. To menn brast deretter inn i leiren som ligger ved King Badoin Grounds ved siden av Heysel T-banestasjon og prøvde å bryte seg inn i flere telt.

Julie (ikke hennes egentlige navn), 22, måtte ta siste vakt for å jobbe på campingplassen fra kl. 12.00. «Mellom klokken 10 og 11 hørte jeg to stemmer på et fremmed språk da jeg nærmet meg teltet mitt.Denne 22 år gamle studenten husket. Myggnettet var åpent, samt glidelåsen nederst for å slippe luft gjennom. Plutselig åpnet en av de to mennene glidelåsen og stakk hodet ut for å gå inn i teltet mitt. Jeg ba ham umiddelbart gå ut. Han svarte på gebrokkent fransk at han ville bli kjent med meg. Jeg ropte, vennene mine var omtrent ti meter unna, og så tok han av for å bli med den andre fyren som sirklet rundt teltet.

Sjokkert over denne scenen bestemmer Julie seg for å forlate, i frykt for at de to mennene vil anklage henne på nytt. «Jeg åpner teltet og går ut. Jeg ser dem flakse mellom teltene. Jeg kledde på meg og tok på meg skoene og så rundt meg og jeg kunne ikke se dem. Jeg sendte en tekstmelding til Manon, en annen ung frivillig jeg møtte under festivalen, for å spørre om hun var våken, men jeg hørte ikke tilbake. Blikket mitt driver mot teltet hans og jeg ser bevegelse. Først trodde jeg at hun tøyde seg eller kledde på segHun fortsetter Der har jeg forståelse og tar med en venn for å se hva som skjer i Manons telt. Vennen min åpner glidelåsen og vi ser den samme personen som kom inn i teltet mitt liggende i teltet til kjæresten min. Jeg ser at Manon er helt livredd, vi roper til mannen om å gå, men ingenting hjelper, han ligger i teltet. Vår gråtleire førte folk sammen, og jeg forklarte situasjonen for dem.

Under tvang forlater mannen teltet, og Julie, skjelvende i all tilstand, slår ham og slår av seg hatten hans. «Jeg går inn i teltet for å berolige Manon, og tilsynelatende kom den andre personen også inn, men jeg vet ikke hvorfor han kom ut. Manon var et offer for seksuell berøring.«, fortsetter Julie, overrasket over at ingen sikkerhetspersonell kom for å beskytte lokalene mandag morgen.

«På dette tidspunktet dro vennene mine mannen til bakken og han holdt en kniv. Han truet dem før han til slutt flyktet mot Hazel t-banestasjon. De stakk av..»

En klage ble inngitt samme dag ved Poxdale politistasjon i Brussels hovedstad Ixelles politiregion. Aktoratet har overtatt saken. På tidspunktet for skriving av disse linjene er de to personene ennå ikke arrestert.

Vi prøvde å kontakte Couleur Café-organisasjonen for å få en reaksjon, men forgjeves.