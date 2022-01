En fugl (Belgia) frigjør seg fra Opelka-hatten og forstyrrer mengden

Amerikaneren hadde allerede opplevd en viss skuffelse i bruken av reglene for logoer under US Open i september i fjor. Han ble bøtelagt med 10 000 10 000 for den forstørrede logoen på utstyrsvesken, som USTA (USTA) ikke overholdt. Forskriften sier at logoen til et merke ikke må overstige ti centimeter i en pose.

“ Det er gøy å gjøre dette på US Open. 10 000 dollar for en rosa veske? Fortsett! Dommeren sa til meg at jeg burde ha målt det. Min jobb er ikke å måle logoen, men å vinne kamper. Jeg knuste en rakett ved kneet, uten å betale en dollar engang. Men for en rosa veske fikk jeg en bot på 10 000 dollar Selv om han ble bøtelagt for å ha vurdert størrelsen på logoen i stedet for fargen på vesken, beklaget han seg.