En funksjon av WhatsApp pourrait bientôt bli payante

Les utilisateurs pourraient bientôt être limits dans le stockage dans le cloud.

Hvis det er en analyse av dernières lignes de code d’une mise à jour du logiciel, WhatsApp pourrait bientôt complètement changer les règles du jeu en limitant à et visst volum la quantité de données pouvant être stockées download dans le cloud. Au-delà d’un bestemt volum, l’utilisateur pourrait être ainsi contraint de devoir betaler un abonnement pour continuer à héberger ses données dans le cloud. Supprimer des conversations devrait suffire à faire de l’espace… Les utilisateurs qui souhaiteraient toutefois conserver tous leurs historiques de conversation pourraient toutefois avoir à mettre la main au portefeuille.

Fakturaen er ikke serait toutefois pas tendue par WhatsApp. Chatdonnées forteller deg at meldingene, bildene og videoene tradisjonelt er lagret i Google Drive, lagertjenesten i Google-skyen, en akkord liant les deux entreprises. Seulement voilà, i croire l’analyse des lignes de codes, WhatsApp s’apprêterait à introdusere en grense, pour éviter les abus.

Ingen detaljer har blitt lekket for øyeblikket angående denne grensen, som vil definere behovet for en passer for en betalingsformel som Google eller potensielt en annen skuespiller hvis WhatsApp bestemmer seg for å jobbe med andre personer i sektoren. Hvis du ikke gjør dette for å stille spørsmål om en betalt versjon av WhatsApp, er endringen i policyen god og god, og tvinger visse bruksområder til å møte de viktigste au portefeuille pour jouir des mêmes privilèges que par le passé.

På note au passage selon une fuete, ce changement de politique s’accompagnera de nouveaux paramètres que permettront notamment de definir quels fichiers sont stockés dans le cloud. Bilder og videoer pourront par exemple être exclus pour ne conserver que les messages écrits ou vocaux.