En gameplay-trailer for Gerda: A Flame in Winter har blitt utgitt av Tone(T Note).

Gerda: En flamme om vinteren Et historiespill inspirert av sanne hendelser under den tyske okkupasjonen av Danmark under andre verdenskrig. Følg i fotsporene til soldatene Gerda LarsenDen uventede heltinnen må bevæpne seg med mot og besluttsomhet når livet hennes tar en plutselig vending.

Beslutningene aktørene må ta er knyttet til en kombinasjon av utforskning og dialog, men også gjennom forvaltning av ressurser og relasjoner. Velg hvor du skal gå, hvem du skal stole på og hvordan du skal handle.

Denne gameplay-traileren tilbyr en første titt på spillets RPG-lite-elementer og valg som åpner opp for nye grener å utforske, både direkte og indirekte.

Gerdas personlighetstrekk er ekte sportsånd. Avgjørelsene hun tar vil påvirke relasjonene hun allerede har til samfunnet eller bryte dem gjennom motstand eller aggresjon. Spillere vil bruke dagboken hennes til å spore fremgangen hennes, forvaltningen av ressursene og relasjonene hennes, og de mentale evnene («mental energi») hun kan tilegne seg og bruke.

Disse RPG-lite-mekanikkene gir spillerne muligheten til å forstå at deres handlinger ikke bare har kortsiktige konsekvenser, men også påvirker den langsiktige historieflyten.

Som sykepleier, hvis du hjelper noen som lider, vel vitende om at de kan lide senere, er det konsekvenser? Hvis du gir verdifulle ressurser til noen i nød, vil du komme i en vanskelig situasjon senere?

Gerda: En flamme om vinteren Tilgjengelig på Nintendo Switch og Steam fra 1. september 2022