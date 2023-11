En gjenfødelse er planlagt etter oppløsningen av det nåværende formatet til Overwatch League!

Ifølge journalisten Jacob Wolf, Activision Blizzard er angivelig nær ved å inngå en avtale med den saudiarabiske esportgiganten. ESL FACEITFor å støtte Overwatch-sesongen 2024. Dette markerer slutten på Overwatch-formatet.Overwatch League Vi kjenner det fra seks år.

AdministrasjonActivision Blizzard Esports I begynnelsen av oktober sendte 20 Overwatch League en fremtidig plan til eierne, og foreslo å stemme for eller imot å fortsette det nåværende formatet.

Selv om den endelige avgjørelsen fortsatt er avventet, har de fleste lagene en sjanse til å velge Slutten på ligaen.

Hvis meningsmålingen bekrefter ligaens oppløsning, kunngjorde Activision Blizzard nylig at RMicrosoft tok over Lagene vil bli kompensert til sammen 120 millioner dollar, dvs. 6 millioner dollar per lag.

Flyttingen kommer etter at team har investert tungt i franchise- og driftsgebyrer siden 2017, og brukt mer enn 7,5 millioner dollar hver i franchiseavgifter. Som et resultat kan noen eiere av tradisjonelle sportsfranchiser trekke seg helt fra e-sport, mens andre kan bestemme seg for å forbli aktive.

Mens den eksakte fremtiden til den nye Overwatch League er uvisst, antyder kilder at den kan følge et open-loop-format som ligner på det som rådet før 2018.

ESL FACEIT-teamet, som drar nytte av betydelig økonomisk støtte og dokumentert ekspertise innen idrett, ser ut til å være den foretrukne kandidaten til å lede denne nye organisasjonen.

Faktisk, EsportsmotorEt datterselskap av ESL FACEIT Group, som spesialiserer seg på produksjon og kringkasting av arrangementer, har allerede ansvaret for visse funksjoner. Call of Duty LeagueEn søsterliga til Overwatch League.

Denne informasjonen er datert 1. november TheSaudi-Arabia Beseiret Kina i finalen Overwatch World CupÅ vinne brorparten på opptil $365 000.