En god flyplass kommer seg til Norge to veier

Flyselskaper Videro To nye sesongtjenester lanseres i sommer HyggeligFra Bergen Og Sandefjord (Oslo-Torp), to år etter Govit-19-epidemien som ledd i en utvidelse lenger sør.

Fra 25. juni 2022 vil det norske selskapet tilby tre flyvninger i uken mellom sin base Bergen Og flyplass Nice-code d’Azur, Med 110 seter operert på Embraer 190-E2. Avganger mandag 07:00 (ankomst 10:05), fredag ​​08:00 (ankomst 23:05) og lørdag 17:15 (ankomst 20:20); Returflyvninger går fra Frankrike kl. 10.45 på mandag (13.40), 11.45 på fredag ​​(14.40) og 21.00 på lørdag (23.55)

Vitoro skal konkurrere med Norwegian Air Shuttle og Flyer på denne ruten. Merk at Norge deler sine koder Air France Fra sommeren 2018.

Flyreiser med avgang fra Nice of Vitro lufthavn 26. juni vil se åpningsseremonien Sandeford (Oslo-Torp), Med to ukentlige sykluser på E190-E2. På onsdager og søndager kl. 16.30 (ankomst kl. 19.25), går returflyvninger fra C டிte d’Azur kl. 20.05 (ankomst kl. 22.55). Denne metoden er ikke direkte konkurranse, men er knyttet til Nice Oslo-Cardemon av Norge, Flyer og SAS Scandinavian Airlines.

Etter to år med epidemier og begrenset internasjonal transport, vender Vitoro nå tilbake sørover med tre nye lokasjoner. veldig bra, Firenze I Italia og Palma de Mallorca På Kanariøyene – de to sistnevnte forsynes fra Bergen. Båndbredden mellom Bergen og Alicante vil også tredobles fra ukentlige avganger i løpet av sommeren for å «imøtekomme etterspørselen fra fremvoksende markeder».

«Etter to år med strenge restriksjoner på utenlandsreiser, begynner det å bli klart at mange lengter etter å bli i utlandet til sommeren. Attraktivt, selv om du går gjennom et glass iskald Sangria på C டிte d’Azur eller Mallorca.

Christian Schack, forretningsdirektør i det norske selskapet, sa i en uttalelse: I løpet av de siste to årene har fokuset på sommerferie naturlig nok flyttet til Fijordene og våre lokaliteter i Nord-Norge. Vi kan fortsatt se at nordmenn ønsker å flytte sørover i år for å endre miljøet. Vi opprettholder vårt gode Norgesferie-tilbud, men følger samtidig oppfordringen fra våre kunder, de tørster etter en god sydenferie. Solen er garantert «.