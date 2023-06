En godt vannet kroning: Jack Grealishs 48 veldig festlige (og ubegrensede) timer | Utenlandsk fotball

Lørdag, 11.00 europamestere Manchester City. I innvollene på Ataturk Stadium, la festen begynne for spillerne og ansatte på SkyBlues. Garderoben blir en ekte nattklubb: Jack Grealish er definitivt den viktigste humørsetter, som vi kan se i ulike videoer lagt ut på sosiale nettverk. Ved å forlate stadion passerer den offensive midtbanespilleren mixed zone, speaker og øl i hånden. Han står opp mot Kevin De Bruyne for forsiktig å forstyrre intervjuet hans. Kvelden avsluttes på en (ekte) nattklubb i Istanbul, hvor det engelske internasjonale showet fortsatt er i VIP-området.

Tidlig søndag morgen er kjolen til Grealish der fortsatt. Det var fra forrige dags kamp. Etter denne festlige natten vender innbyggerne tilbake til Manchester. En 27 år gammel mann ble filmet når han gikk sidelengs da han gikk av flyet. Mellomlandingen i England blir kortvarig da mange av spillerne skal fly ut for å feste på Ibiza søndag kveld. Den tidligere Aston Villa-spilleren er med på reisen. Etter nok en natt på diskoteket ser det ut til at han vinner: Kyle Walker hjelper seg på beina når han forlater hotellet mandag morgen.

De som drar tilbake til Manchester. Skyblues-supportere venter på sine helter for feiringer i byen. Grealish gjenvinner tonen til tross for mørke ringer for å varme publikum og underholde galleriet. «Jeg tror ikke jeg har sovet på 48 timer,» funderer han. Mange videoer av ham drikke vin fra en flaske har gledet nettbrukere.