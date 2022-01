En gruppe turbulente Orbia Aldershjem der eldre forlater avføringen og blir stående uten “rasjoner” eller omsorg

Siden våre kolleger utelukkende publiserte mandag fra avisen Le Monde om de “gode bladene” av boketterforskningen, har det franske teamet mistet mer enn 16 % av tittelen, med sitatet suspendert på selskapets forespørsel. Til tross for at en nedgang fortsatte tirsdag.”Formell utfordring“Fra og med mandag kveld, anklagene, dømmer hun”Falsk, støtende og skadelig“.

“Vi motsetter oss formelt alle disse anklagene som vi anser som falske, opprørende og diskriminerende.“, Administrasjonen av Orbia svarte i en pressemelding,”Spennende overskudd“Og en”Den åpenbare hensikten med skade“Panelet sier at det har beslaglagt advokatene sine for å betale.”Alle konsekvenser, inkludert juridisk status“, For bokutgivelse, så”For å fastslå sannheten av fakta“.

“Vi setter alltid kvalitet foran økonomi«Den daglige lederen av gruppen, Yves Le Masne, hevdet at for ham kom vitnesbyrdet til rettssaken oppført i boken fra et mindretall av tidligere ansatte som utviklet selskapet.Bitterhet“Mot henne etter at hun dro. Jean-Christophe Romerci, generaldirektøren for Frankrike, benektet formelt påstander om rasjonering, spesielt helsehjelp for innbyggere.