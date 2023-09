«En gutt er en kokk» på La Yun, søndag 17. september: «Gerald har ikke forandret seg, men han lytter mindre enn før,» sier Adrian Deviver.

Ved å insistere nådde de målene sine. kokkeprogram siden slutt i mai 2016 etter tre sesonger og rundt 900 oppskrifter En gutt, en sjef Under reprisene eller fjorårets årsavslutningsfeiring ga sendingen noen inntekter. Hver gang holdt Adrian Deviver og Gerald Wadlet den samme talen: De drømte om å stadig vende tilbake til luften. Godt publikum i fjor og deres insistering ville til slutt ha overbevist RTBF-ledelsen.

Det var godt humør at duoen gjenforenes forrige uke for deres første opptak på en hytte i Ovifat. “Området er fantastisk og atmosfæren i teamet er helt riktig. Adrian Devour sier: Hver gang møter vi en gjest og lokale produsenter. Dette er en del av den stadig viktigere etiske bevisstheten vi må påta oss. Det er ingen vits i å gå til den andre siden av jorden for å hente maten når det vi trenger er i nærheten av hjemmet. Det er en tilnærming vi manglet på daglig basis for nesten ti år siden.»

En annen ny funksjon: Journalist Gwenaëlle Dekegeleer har blitt med på laget. Hans rolle? «Hun vil fortelle oss om en spesifikk vare som vi skal bruke i ukens oppskrift. Er det fare for at vi ikke lenger kan spise den eller den maten på grunn av global oppvarming? Hun vil svare med en uttalelse. . «

Adrienne viker ikke unna små mothaker når hun kommenterer duoen hun lager med Gerald. «Han har ikke forandret seg…lytter litt mindre enn før, men han beveger seg fortsatt ikke! Han svarer fortsatt og jeg vet hvilken knapp jeg skal trykke på for å få ham til å reagere! På den annen side har han fortsatt en vane matlaging når jeg snakker med en gjest, noe som betyr at han vet hva han gjør. Når jeg ber ham forklare, forteller han meg at det er for sent og at han er ferdig.

Det er betryggende for den nye verbale troppen, spesielt siden Adrian innrømmer at han ikke gjør fremskritt på kjøkkenet. «Jeg legger alltid alt i pannen og sier til meg selv at det kommer til å bli bra. Hvis det ikke er det, tilsetter jeg olivenolje for å vaske det ned.» Så Gerald bør lage mat.