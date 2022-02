En gutt låner for å “ringe” mobiltelefonen sin og overfører 6 1600 til kontoen hans

“Beklager, kan jeg bruke telefonen din i 30 sekunder? Jeg gikk tom for batteri…” Denne setningen har vi alle hørt før. Da Shannon Fraser befant seg i denne situasjonen, ga hun opp telefonen og trodde hun gjorde det rette. Det hun ikke visste var at hun hadde gått i en felle som var dyrebar for henne.

Hun sa at hun møtte en gutt mens han gikk med hunden sin og ble fortalt at han hadde gått tom for telefonbatteri. “Telefonen min er nede. Jeg finner ikke familien min eller vennene mine. Jeg har mistet dem. Kan jeg bruke telefonen din til å ringe dem?” Shannon nølte ikke og ga ham telefonen for å hjelpe med babyen.

For henne er gutten 12 år. “Han hadde personen på høyttalertelefonen. Han sa noe sånt som “Jeg finner deg ikke.” Så sa han til meg: “Har du noe imot at jeg går til kartet?” Jeg takket ja, og han åpnet søknaden. Det var galskap. Han var 30 centimeter unna meg.”husket Shannon.

Etter telefonsamtalen brøt de opp, og Shannon tenkte ikke på det … før mandag kveld. “Jeg mottok advarsler fra banken min om at to av Venmo-transaksjonene mine ble godkjent. Den ene var $ 1800. Den andre var $ 2000. Det var da – det slo meg akkurat der,” sa Fraser.

Skuffelsen ble senere utløst, men for sent. Hun tok umiddelbart kontakt med Venmo og fant ut at guttens konto var opprettet 30 minutter før hun møtte ham. For å unngå denne typen felle ble han rådet til å beskytte søknadene sine med ansiktsgjenkjenning og postnummer. «De fleste av applikasjonene mine var beskyttet Ansiktsgjenkjenning. Jeg tenkte også på Venmo. Det er ikke slik det er. ”

På tre minutter hevder Shannon å ha tapt nesten 4000 dollar.