En hacker offentliggjør alt innholdet i Twitch: kildekode, godtgjørelse og personopplysninger

En enorm 126 GB torrentfil er utgitt som inneholder en stor mengde sensitiv Twitch -informasjon. Endre raskt passordet ditt.

Twitch fikk akkurat et stort hackerangrep. Under dette angrepet ble praktisk talt alle data relatert til plattformen stjålet og gjort tilgjengelig for publikum i en gigantisk torrentfil. Dette er den største lekkasjen i selskapets historie.

Torrentfilen er nesten 126 GB i størrelse og ble streamet direkte på 4chan. Den inneholder nesten alt som har å gjøre med Twitch: kildekoden til programvaren på mobile enheter, konsoller og datamaskiner, godtgjørelse til streamere siden 2019, kommentarhistorikken som går tilbake til plattformens opprinnelse, den proprietære SDK -en til AWS tjenester. .brukt av Twitch, informasjon om alle andre eiendommer som eies av Twitch, for eksempel IGDB og CurseForge eller interne “red teaming” -verktøy som brukes for å øke systemsikkerheten. Listen er for lang til å si alt.

Blant de mer interessante tingene er det som ser ut til å være et prosjekt for en tjeneste designet for å konkurrere med Steam. Den har kodenavnet “DampOg det drives av Amazon Game Studios.

Av åpenbare lovlighetsgrunner vil vi ikke koble til dette databruddet. Ulike kilder, som f.eks VGCImidlertid har de sjekket lekkede dokumenter for konsistens og ser ut til å være autentiske. Den anonyme forfatteren indikerer at angrepet ble utført mot Twitch med det formål å skade ham: “Twitch -samfunnet er et motbydelig giftig cesspool, så for å oppmuntre til flere forstyrrelser og konkurranse i online videostrømningsområdet har vi forbedret dem fullstendig, og i del 1 publiserte vi kildekoden for nesten 6000 lagre.. Intern git. “

Risikoen for brukerne er betydelig. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at du endrer alle Twitch -passordene dine så snart som mulig.

Til slutt, ifølge hackeren, er torrent publisert på Internett bare den første delen av alt innholdet som er stjålet, så andre data kan fortsatt lekker.