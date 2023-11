En håndfull svært lønnsomme luksusaksjer hadde europeiske indekser

Aksjemarkedsutviklingen følger hverandre og er ofte lik. Dette er hvordan vi har snakket de siste månedene om sammenhengen mellom fremveksten av «Great Seven», disse syv amerikanske aksjene i nettverksøkonomien, Amazon, Apple og Microsoft spesielt, og overlegenheten til Nasdaq-indeksen. Faktisk ble investorer møtt med denne håndfull essensielle aksjer, om enn på grunn av deres markedsverdi på over 1000 milliarder dollar og deres dystre resultater. Deres holdning har vært å forlate mindre, små og mellomstore aksjer, i frykt for å gå glipp av neste hopp i disse børsnoterte selskapene. I Europa, i fravær av digitale giganter, har investorer henvendt seg til selskaper som drar nytte av eksplosjonen av økonomiske midler blant den øvre middelklassen og kinesiske milliardærer.

Grunnleggende tunge vekter

«Høye renter har ingen innvirkning på velferden.»

Følgelig har franske luksustungvektere (for det meste), som er nøkkelen til store, diversifiserte porteføljer, tiltrukket seg europeiske investorer, på bekostning av mindre kapitaler. LVMH, sektorlederen foran Kering, Hermès og til og med L’Oréal, vant dagen, spesielt med sin rettidige lansering i Asia, spesielt Kina, av et digitalt alternativ til fysiske butikker under pandemien. Til det punktet at fortjenesten svulmer og når på aksjemarkedet en kapital på over 500 milliarder dollar eller 454 milliarder euro. Det vil si den største europeiske markedsverdien. Men selv trær dekket med myk hud stiger ikke opp til himmelen. Siden april har aksjekursen, som nådde toppen på €904, falt til €625, en nedgang på 30 %. Med markedsverdien tilbake til 372 milliarder dollar eller 352 milliarder euro. LVMH er ikke lenger ledende innen europeisk kapitalisering siden det danske farmasøytiske konsernet Novo Nordisk ($452 milliarder markedsverdi) tok denne plassen fra den.

Kina i sakte film

Årsaken er selvfølgelig at den kinesiske økonomien ikke har kommet i gang igjen til tross for den raske suspensjonen av tiltakene for inneslutning av koronaviruset. Dette er fordi Kina opplever en langsom bedring, bremset av kollapsen av eiendomssektoren, som representerer nesten 30 % av Kinas BNP. Dette får forbrukere, selv velstående, til å være mer forsiktige og utsette kjøpene i luksusvaresektoren. Asia (utenom Japan) representerte imidlertid 20 % av konsernets salg i 2022. Det kinesiske forbruket er imidlertid fortsatt høyere enn før helsekrisen, men denne nølingen påvirket forventningene til grupper i luksusvaresektoren, som ble tvunget til å revidere estimatene Salgsvekst. Derav omjustering av verdsettelser i aksjemarkedet. I begynnelsen av oktober publiserte LVMH stigende resultater for tredje kvartal. Men i stedet for 17 % salgsvekst i andre kvartal, fant aksjonærene et tall på 9 %, som etter deres syn rettferdiggjorde en nedgang på 11 % i aksjemarkedet.

Prosessen med «hevnkjøp» har styrket luksusvaresektoren, men den begynner å miste dampen av flere grunner