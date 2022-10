En heading fra et frispark gir Manchester City seier mot Kevin De Bruyne og hans belgiere (VIDEO)

Denne Leicester – Manchester City hadde en belgisk aksent. På den ene siden var Wout Faes, Youri Tielemans og Timothy Castagne innehavere hos Fox. Kevin De Bruyne startet på sin side på Citizens midtbane.

Det var nettopp Mancunian som åpnet scoringen tidlig i andre omgang. Djevelen sendte et skikkelig missil fra frisparket rett inn i buret som ble voktet av Danny Ward. Et mål er nok til at Manchester City midlertidig tar toppplassen på tabellen fra Arsenal.

Det var De Bruynes tredje mål siden sesongstart og hans andre mål på to uker.

Men Leicester sa det nok best. Få minutter etter KDBs scoring fulgte Yuri Tielmans nærmest lagkameraten på landslaget. Etter et dårlig avverget hjørnespark løsnet midtbanespilleren et kraftig skudd, men det ble avverget av Ederson.

På poengtabellen leder Manchester City Premier League med 29 poeng, ett mer enn Arsenal, som møter Nottingham Forest på søndag. Leicester ligger på 17. plass med 11 poeng, etter å ha klatret ut av rød sone etter en kaotisk start på sesongen.