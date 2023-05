En helsirkel regnbue fotografert i Norge!

Regnbuen, et tilsynelatende vanlig fenomen, inneholder faktisk mange overraskelser: kurven kan være dobbel eller trippel, men den kan også være hvit. Uansett, regnbuer er egentlig aldri… buer! Det er faktisk en sirkel og måten vi oppfatter den på avhenger av vår posisjon. Fra bakken ser betrakteren bare toppen av kurven, altså bare en halvsirkel. Men fra en bakketopp eller MelodierMelodier, noen ganger kan en hel sirkel sees, dvs. en 360° sving. På den annen side er det vanskelig å ta gode bilder av arrangementet: forholdene er nødvendige VærmeldingVærmelding Den beholder en viss mengde fuktighet i luften og begynner å komme ut til rett tid.

Et spørsmål om høyde og tid

Hele fenomenet er kun synlig i noen sekunder eller minutter, så fotografen må være i rett høyde til rett tid. solen for å lykkes med å fange den: den NASA Postet dette Et eksepsjonelt trekk ved en komplett dobbel regnbue, med perfekt synlige konturer, noe som er sjeldent, er dens » Dagens astronomiske bilde «Den andre kurven, eller sekundærkurven, er faktisk alltid til stede, men ofte er den det Farger De er for blekne til å bli sett. NASA-bildet «Alexander's Dark Band» viser også et mørkt bånd mellom de to buene, spesielt synlig ved bunnen av buen i bildet. Denne doble lyssirkelen er en drone I september 2022 falt regn over Lofoten. Et virkelig ekstraordinært bilde fanger en dobbel regnbue, med sirkelen sentrert rundt en fjelløy. Siden solen er bak betrakteren (her, dronen), er det isolerte fjellet midt i vannet perfekt opplyst, noe som gir en enda større scene. Selv om bildet ser ut til å være retusjert, Det er ikke slik: naturen er rett og slett spektakulær hvis du vet hvordan du observerer den på rett sted og til rett tid!

Ingen ser den samme regnbuen

Hvorfor ser vi ikke hele sirkelen mesteparten av tiden? Siden horisonten er en hindring, i tillegg til «objektene» foran deg, som bygninger, åser eller fjell: de hindrer solstrålene i å passere og tillater dens refleksjon. lyset på vanndråper (som fungerer som et prisme). Så for å se hele sirkelen, må du være over horisonten, på et fly eller på toppen av en fjellkjede der andre topper ikke er godt synlige.

Du bør også vite at ingen ser den samme regnbuen: den nøyaktige posisjonen til observatøren og derfor strålene vil variere, avhengig av størrelsen på personen og deres synsvinkel.