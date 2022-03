En hemmelighet som antyder fremtidig DLC?

Virkelig fenomen i denne begynnelsen av året, elden ring fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomhet. Hvis From Software hadde vant oss til å overskride grensene våre, er det i dag de i den åpne verden som knuste. Å komme til å forføre en ny kategori av spillere, til nå hermetisk til forsyning av Mørke sjeler, spillet kan se din opplevelse utvidet i fremtiden.

I alle fall er dette antydet av et område oppdaget av Lance McDonald som vist i videoen nedenfor.

Selv om en modifikasjon var nødvendig for å få tilgang til dette området, vil vi legge merke til at denne store bygningen ser ut til å være perfekt modellert. En enkel døråpning ville tillate oss å komme inn dette stedet som lukter flerspillerspill. Selv om dueller ennå ikke er en del avelden ring, denne komponenten har allerede blitt sett i titler laget av studioet. Denne teorien ville bli forsterket av tilstedeværelsen på kartet av et annet colosseum som heller ikke åpner dørene. For nå…

Det er ingen offisiell kunngjøring om ankomsten av fremtidige utvidelser, men utviklere har allerede publisert denne typen innhold tidligere. Dette vil gi oss tid til å forberede kampflyene våre gjennom dette hensynsløse, men skremmende attraktive universet… Det er aldri for sent å ta dine første skritt der, hvis du vil bli fristet.