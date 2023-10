En historisk suksess for statsobligasjoner: nesten 18 milliarder euro forsvant fra sparekontoer

Den totale mengden regulerte belgiske sparekontoer falt med rundt 18 milliarder euro, ifølge data fra den belgiske nasjonalbanken. Hovedårsaken er den enorme populariteten til statsobligasjoner, som gjorde at myndighetene kunne hente inn 21,9 milliarder euro.

Samtidig falt volumet av brukskontoer under €300 milliarder for første gang på lenge: På én måned representerer dette et fall fra €6,47 milliarder til €297,99 milliarder.

Totalt tapte bankene «bare» €13,3 milliarder i august, med alle typer innskudd samlet. For eksempel ble ytterligere €8,82 milliarder lagt til terminkontoer med løpetid opptil ett år (€87,55 milliarder). Ved utstedelse av statsobligasjoner tilbød mange banker termininnskudd med tilsvarende avkastning, selv om disse alternativene blir stadig mer populære på grunn av stigende renter.

I august ble 14,08 milliarder euro satt inn på terminkontoer med løpetid over ett år. Dette er 1,7 milliarder euro mer enn i juli.