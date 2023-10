En høyseilende, lavkarbon-reise, i Norskehavet

Norskehavet, juni 2023. Åtte av dem er opptatt denne morgenen på dekket til et stolt treskip. To sjømenn og seks forskere gikk om bord i en seilbåt over polarsirkelen. En mangfoldig gruppe eksperter innen marinbiologi og kjemi.

Deres oppgave: å samle inn nye data

«De usynlige i dypet», som de liker å kalle dem. Næringsstoffer og planktoniske mikrober er avhengige av hele den marine næringskjeden og produserer en fjerdedel av oksygenet vi puster inn. Søket deres fokuserer på radiolarier, små dyr med silika- eller strontiumskjeletter hvis betydning i hav og klimaregulering nylig har blitt revidert oppover.

Fantastisk kvinnelig par

Reisen gjennomføres på armlengdes avstand av to kvinner, Aude Leynaert, 54, som har viet livet sitt til vitenskap og i dag er forskningsdirektør ved CNRS. Forfatter av dusinvis av publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, er han ledsaget av Lucie Caserino, 34, en lege som allerede har utmerkede referanser innen marin biokjemi. Denne fantastiske duoen er tilknyttet European University Institute (IUEM) i Plousané, Bretagne, et senter for fransk oseanografisk forskning. Dette er ikke deres første feltkampanje, etter å ha jobbet i Atlanterhavet, Arktis og til og med Antarktis.

Men i noen tid nå har de vært bekymret for miljøkostnadene ved disse studiene: «En reise på en havbåt