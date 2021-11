En inngangsport til enga … uten shorts og uten sokker

Lørdag, før deres Coupe de France-kamp i Brest, vil spillerne til Brexit-laget (Rennes) gå inn på banen med kun én trøye, uten shorts og sokker.

I motsetning til herrelagene som er fullt levert av det franske fotballforbundet, får deres kvinnelige lagkamerater bare trøya, og ingenting annet. Spillerne i Bréquigny-klubben har allerede fordømt dette problemet i fjor ved å trene i undertøy. Et år senere fikk klubben 16 tunikaer uten shorts eller sokker, så ingenting endret seg. Disse shortsene og sokkene, som de må kjøpe til seg selv, ligger godt gjemt når de skal inn på plenen på lørdag.

De vil fordømme denne ulempen og den materielle ulikheten og stille opp for et bilde før kampen. Dagens motstandere, som oppgir intensjonene deres, kan vises på bildet sammen med dem. Protestbevegelsen kan utvides til andre kamper i konkurransen fordi Rennes har gjort ting på nettverkene sine for å publisere handlingen deres. Sørg også for å gjøre formålet med meldingen mer symbolsk.

Kommunisert av RMC SportFFF håper å erkjenne og innrømme at situasjonen er uakseptabel etter det lille oppstyret i mars 2021. Men hun måtte forholde seg til fødselsproblemer på grunn av ulike blokkeringer. FFF forklarer at for at hvert lag skulle få alt utstyret for sesongen 2021-2022, kom ikke beholdningen på forhånd. Ved starten av neste sesong vil han imidlertid sørge for at alle lag som deltar i Coupe de France får fullt utstyr (shorts, trøye, sokker). Frem til da vil hun prøve å finne nødløsninger avhengig av bestanden, men uten noen forsikring.