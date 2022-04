En internasjonal stjerne og en komiker (bilder)

«En ny karakter ble gitt denne fredag ​​kveld på TF1 i den andre episoden av. Maskert sanger «, Igjen en uke, for sin tredje sesong. Under rettssaken klarte Alessandra Suplet, Angun, Kev Adams og Jarry å løse opp denne marihøna, men ikke Dykrus, som ble fjernet før han avslørte alle hemmeligheter. Gå tilbake for å ta av kveldsmasken

En desperat marihøne

Presentert utenfor konkurransen skapte Ladybug et kveldsballerinalignende show som passerte under sesong 2, og hun ble stjernen i «La Casa de Papal», Itzier Iduno. Denne gangen er en Hollywood-stjerne i produksjon. Vel sammen tillot ledetrådene raskt etterforskere å gjette hvordan de hadde å forholde seg til skuespillerinnen, Terry Hatcher. Magneten hans ga henne faktisk en vennekrets, med henvisning til vennegruppen han var en del av i «Desperate Housewives» med Susan Delphino i hovedrollen. En annen ledetråd knyttet til kultserien, nummer 8, ble fremhevet og skrevet med leppestift på speilet, og det falt faktisk sammen med antall sesonger serien vant på den amerikanske kanalen ABC. Ladybug kunne sees brenne snacks og bringe pasta til vennene sine. Denne lille linjen var en veldig subtil referanse til Susans ødeleggende evner på kjøkkenet, og favorittmaten hennes var makaroni og ost. Til slutt sa hun at hun vant Golden Globe-prisen i 2005 og at den vant prisen for beste skuespillerinne i en musikk- eller komedie-TV-serie, for filmen «Desperate Housewives» av Terry Hatcher. «Lois og Clark»-stjernen, som var henrykt over å se tiden hennes på showet, delte raskt opplevelsen sin med Instagram-følgerne sine. » Jeg måtte holde på en stor hemmelighet. I juni 2021 (…) lurte en liten marihøne i Paris og min musikalske sjel ble gjenopprettet. Takk til den ‘masked singer’ som ga meg muligheten til å gi et fantastisk show til mine vakre franske fans! Han ga tittelen til seriebildene og videoene av Nina Simons sang «Feeling Good». Hun delte også en liten forberedelse til å bli en marihøne.

Tigers dekket spillet godt

Til tross for at han var en internasjonal stjerne, var kveldens store overraskelse identiteten til personligheten som var skjult i Tiger-kostymet. Mot treet forsvarte katten sin plass denne fredagskvelden, med Larusos kort «Du glemmer meg». Ved å bruke fritak mot gris, hjort og sommerfugl, ble hun til slutt bortvist på slutten av kvelden, og etterforskerne måtte nøste opp uten tid til å gjøre det. Sistnevnte, selv om de forstår at dette er en personlighet som kom fra komediens verden, har mer presist savnet målet av Chandel Ladesu fordi de trodde det var en kvinne. Men det var virkelig, Mark Antoine Le Bret Hvem gjemte seg under denne kjolen. På sosiale nettverk, siden ingen kunne finne potten med roser, tillot ferdighetene hans som følger at hans lille verden ble fullstendig lurt. Fra Jean-Marie Picard til Vincent Castle planla han å ri på bølgen, og bytte forfalskninger hver uke! I sitt portrett refererer Tiger ofte til stemmen sin, som er hans viktigste arbeidsverktøy, og skuespilleren ble assosiert med politikk med mange personligheter som han ofte følger.