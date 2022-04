En iPhone 12 med 34 % rabatt, her er trikset for å dra nytte av det

Kompatibel med 5G, iPhone 12 har et dobbelt SIM-spor som lar den brukes med to separate numre. Dens 6,1-tommers eller 15,5 cm Super Retina XDR-skjerm drar nytte av Ceramic Shield-beskyttelse. I hjertet av denne smarttelefonen vil du oppdage en A14 Bionic-brikke, designet av Apple. Den drar også fordel av iOS 14-operativsystemet, som lar deg få tilgang til mange applikasjoner. Hos Rakuten er iPhone 12 tilgjengelig i hvitt til 595,40 euro i stedet for 909 euro. Modellen i kampanje på -34% har en lagringsplass på 64 GB I denne artikkelen er leveringen gratis av e-handleren. Etter kjøpet vil du få 71,45 euro i din kitty Club R, som du kan bruke igjen på fremtidige bestillinger.