Denne uken tok nederlandsk politi og Europol ned et stort IPTV-nettverk som betjente mer enn en million brukere over hele Europa. Mange mistenkte har blitt arrestert og risikerer fengselsstraff og høye bøter.

Et nett som minner oss om at IPTV-systemet, selv når flere belgiere bukker under for det, forblir ulovlig. Den tilbyr tilgang til over 10 000 direktesendte TV-kanaler og et bibliotek med over 15 000 filmer og serier. Et månedlig abonnement koster ti euro per måned, mens boksen koster mellom 120 og 150 euro, avhengig av modell.