En isolerende maling er laget for å unngå å slå på klimaanlegget eller å slå på radiatoren på full hastighet.

Men forskerne gikk et skritt videre innen innovasjon. I motsetning til det nøkterne aspektet ved reflekterende maling på markedet (for det meste hvit eller grå), så de for seg En universell kategori av fargemaling med lav effekt Sammensatt av et infrarødt reflekterende bunnlag og et farget og infrarødt gjennomsiktig topplag.

«Det fargerike visuelle utseendet garanterer en estetisk effekt som kan sammenlignes med konvensjonelle malinger«, loveStanford Engineers I en pressemelding. Forskerteamet testet malingene deres i hvit, blå, rød, gul, grønn, oransje, lilla og mørkegrå. De vil bli «Ti ganger mer effektivt« De samme fargene reflekterer høyere mellominfrarødt lys enn konvensjonelle malinger.

Maling kan brukes for å hindre at varme kommer inn i bygninger Yttervegger Og dette tak. Mye av det infrarøde lyset passerer gjennom fargelaget til fersk maling, reflekteres fra bunnlaget og slipper ut som lys i stedet for å bli absorbert som varme av byggematerialene. Om vinteren er prosessen omvendt: maling brukes for å holde varmen inne Innvendige vegger.