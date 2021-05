En ivrig journalist som intervjuet president Obama 11 år gammel, døde i en alder av 23 år

En interessert journalist, antatt å være den yngste personen som intervjuet den sittende amerikanske presidenten, er død i en alder av 23 år.

Damon Weaver var 11 år da han intervjuet tidligere president Barack Obama sitt første år i embetet i 2009.

Søsteren hans, Candace Hardy, sa Palm Beach Post Torsdag døde broren av naturlige årsaker 1. mai.

Mr. Weaver var student ved Canal Point Elementary School i Palm Beach, Florida, og satt sammen med Obama i det diplomatiske rommet i Det hvite hus. Han stilte den amerikanske presidenten 12 spørsmål, inkludert om han og presidenten kunne bli “hjemmegutter”.

“Selvfølgelig,” sa Obama. “Du gjorde en god jobb i dette intervjuet, så noen må gjøre noe riktig på den skolen.”

Han sa til Obama at han la merke til at demokratene “mobbet mye”, og spurte deretter skolestudenten om råd.

Obama svarte: “Jeg blir ikke mobbet for mye på skolen. Jeg er for gammel for min alder, men ærlig talt er det en forferdelig ting, mobbing, og jeg håper alle ungdommene der forstår at de skal behandle hverandre med respekt . “

Damon Weaver ble uteksaminert fra ASU, Georgia (Abi)

11-åringen intervjuet Obama etter et intervju med Joe Biden i oktober 2008, da han da var senator fra Delaware og Obama s løpeassistent.

“Jeg har vært senator i lang tid, og jeg vet mange ting,” sa Biden Sa Da han besøkte skolen sin. “Min jobb er å fortelle Mr. Barack Obama om han mener han tar feil.”

Sa den spirende reporteren Associated Press I 2009: “Jeg vil være reporter fordi du lærer mye, møter gode mennesker, du må reise mye”.

Han intervjuet NFL-spillere og Oprah Winfrey i løpet av skoletiden. Mr. Weaver mottok et fullstendig stipend til Albany State University (ASU) i Georgia, og en Instagram Innlegget sa at han vil oppgradere i 2020.

Sa Hardy Palm Beach Post Broren hans ønsket å forfølge en karriere innen sportsjournalistikk.

“Han var elsket av alle. Enten det er en fremmed, moren eller et familiemedlem, er han en lyskule med så mye energi, “sa fru Hardy. Post.

“Han var alltid positiv, hadde alltid et smil om munnen. Han var alltid glad for å være rundt. Han hadde innvirkning på mange mennesker.”

EN begravelsesritualer Tjenesten er planlagt til 15. mai.