En journalist anklager Yassin Blatter for å ha kidnappet, utpresset penger og kommet med drapstrusler: «Han låste meg inne i teateret sitt i 1 time»

Denne lørdagen delte Black Book-journalisten Jordan Florentin en video på sosiale medier som hevdet at Yassin Blatter hadde låst seg inne i en time. “I går kveld låste Yasin Pelathar meg sammen med min samarbeidspartner i kinoen hans i 1 time og holdt Kate nede. Journalisten forklarer.

Hendelsen skal ha funnet sted fredag ​​19. november. Som en del av rapporten hans om komikeren dro Jordan til teateret sitt i det 18. arrondissementet i Paris for å delta på showet hans i florentinsk. På slutten av kvelden ville Yasin Pelathar ha tatt journalisten og kinematografen hans til side. “Selvfølgelig ba han oss holde oss inne i teatret i salen for å ta bilder (…) under forestillingen. Han ba meg lukke døren og dørene. To ganger la han hånden sin foran døren og stoppet oss fra å gå ut. Livvakten hans stoppet oss også fra å passere.“, lover han.

Til slutt ville journalisten og hans samarbeidspartner bli låst inne i teatret fra 12.30 til 13.30. I løpet av denne tiden skal Yassin Pelattar ha misbrukt media, spesielt truet med å skyve ham bort. “Er det deg, Jordan? Jordan! Er du en jævel som fanget Aulney-kamerater? Du er en suicidal fyr, du er 93 personer, Alnie leter etter navnet ditt, du er den neste Mila “,” Han ville ha sagt komiker.

Yasin Pelathar ba deretter journalisten om å gi ham SD-kortet til kameraet og beholdt det. Jordan avsluttet meldingen til Florentine og forklarte at han hadde gått til politistasjonen og klaget til komikeren og radioprogramlederen. På dette tidspunktet har sistnevnte ennå ikke svart på påstandene.