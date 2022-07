En journalist skriver en lederartikkel for lite «Fleming» etter smaken til flamske nasjonalister, som fyller hagen sin med flamske vinstokker.

Det hele starter fredag ​​15. juli. På «KW», regionalt ukentlig «Grant van West-VlaanderenKortrijk publiserer en lederartikkel på sine innsider signert av journalisten Kurt Vandemaele, som har jobbet spesielt for «Het Volk», «De Morgen», «Humo». Den ene redaksjonen, som ikke er hans vane, men den andre er typisk. Stewardene var på ferie og han skulle lage bråk…

er tittelen «Jeg er flamsk og jeg er ikke stolt av det». Så han skriver spesifikt «Glad 11. juli (Flamsk fellesskapsdag) bli ferdig»Han var ikke stolt av å være flamsk, «Foruten å være belgisk eller Gordrick […]. Jeg bryr meg ikke: en person må være født et sted. Jeg kan si at jeg er heldig som er belgisk og bor i den rikeste delen av landet.» Så Kurt Vandameles flamske feiringer av 11. juli, dens flagg, minnes slaget i 1302 – «Historie, fabel, eventyr» — og den medfølgende politiske retorikken. «Jeg har ingenting med flamsk identitet å gjøre. Det er ikke snakk om å bære løveflagg». Og å bønnfalle for en bedre måte – man vil si samfunnet – å bruke pengene som er investert i disse partiene. Nasjonalismekritikk falt åpenbart dårlig, så få ønsket å oppklare for disse journalistene.

Denne gangen om morgenen en nasjonal helligdag, 21. juli, var Kurt Vandemeles lille hage foran huset hans i Courtalam ikke lenger den samme. «Når jeg våkner ser jeg ut av vinduet og ser at hagen min er full av flamske nasjonalflagg. Og… ikke hyggelig å se på». Han sa i sin tale at han ønsket å forandre denne løven «Hvem brøler, tann og klo og hvem liker å slåss», Flamske flagg, forresten «Katter mjau eller spinne»Jeg føler dette fenomenet som en form for trusler. «Det er ikke slik at jeg er sjokkert. Men vi forstår at det faktisk er en slags informasjon. Folk bryter seg anonymt inn på eiendommen min og prøver å si til meg på en uvennlig måte: «De tåler ikke det jeg sier. De vet at noen mennesker liker det ikke når du snakker om Flandern, og det gjør de.» Men jeg tenkte at de ville gjøre det på en mer passende måte.»

Kurt Vandemaele ville klage. Kordrick-politiet kom til huset hans. Men ifølge journalisten vurderte ikke polititjenestemennene faktaene som «alvorlige» nok til å registrere klagen hans.