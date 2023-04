En kalddusj for denne belgieren når han mottar sin årlige strømoppgave etter å ha brukt €15 000 på solcellepaneler: «Jeg må fortsatt betale!»

Herwig, en belgier som bor i Hoeselaar, betalte nesten €15 000 for solcellepanelene, hjemmebatteriet og omformeren. Hvis han trodde det dekket energibehovet hans, fant han ut at han forbrukte tre ganger så mye strøm siden installasjonen. et problem forklarer han til Nieuwsblad.



Familien hans bruker omtrent 5 megawatt-timer strøm årlig. Dette er mye, for til sammenligning forbruker gjennomsnittshusholdningen i vårt land 3,5 MWh. Stilt overfor stigende energipriser bestemte Herwig seg for å investere.