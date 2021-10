En kandidat lever Denise for første gang, og Canvas tror det ikke

TV-programmer

Clementine mistet tålmodigheten da hun møtte erting av Denise Brockniard med kandidater.

Tirsdag 12. oktober viste den syvende episoden av Co-Landa seg å være spesielt full av strategier og følelser. Mens teaseren fra forrige show lovet å se det mest etterlengtede øyeblikket for å gjenforene publikum, gjorde det ikke det. For lite smak for mange fans av Co-Landa, vi må innrømme at denne nye komponenten var i stand til å beholde oss til slutten.

Det var egentlig ikke en komforttest, og de fire uheldige pizzaene imponerte publikum. Begynnelsen på kapitlet var ventet. Men når det er nødvendig å velge de mest fryktede ambassadørene, der, kan delen endelig begynne. Selv om det røde panelet valgte Pills for den overraskende støpefeilen (siden det var klart at Cumba var den beste kandidaten), valgte de gule Laurent (vi ønsker det helt fantastiske maleriet velkommen).

Kapittelets virkelige klimaks kunne finne sted når alle dro hodet litt da de to nyvalgte ambassadørene på båtene dro. Testen tillot to av de tre overlevende på den eksiløyde å komme tilbake til eventyret. Og dette er det mest overbevisende spillet med dominoer som er valgt for showet. Selv om Ugo – til alles tilfredshet – opprinnelig var kvalifisert til å bli med sine ekskamerater, ble Clemens senere ansatt på nytt. Clementine, som heldigvis ikke klarte å ødelegge dominoene som droppet kurven forrige gang, måtte slukke flammen godt. Co-Landa.

Og for kandidatene fant en helt episk scene sted i dette avgjørende øyeblikket. Jeg må si at Denise Progniard var i god form den dagen. Clementine ble irritert etter å ha droppet dominoene sine (som vi alle har gjort, men verre), ytret Denise en av sine berømte ertende kommentarer, der han bare har en hemmelighet: “Dominoen har falt …”. “Fordi hva” tok umiddelbart Clementine bort og kastet ham ut i offentlig forundring. Scenen, som ser ut til å ha gledet noen få seere, har siden blitt viral på Twitter.