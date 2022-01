En karbonsignatur oppdaget på Mars kan være av biologisk opprinnelse

Karbon er hjertet av livet. Men ikke bare… Så når astronomer får tak i en ganske spesiell form for karbon på Mars, regner de med at det kan ha blitt produsert av liv. Men ikke bare…

[EN VIDÉO] Nysgjerrighet: et år på Mars på to minutter Oppdag i denne timelapsen et år med Mars-utforskning på to minutter. Nysgjerrighet i aksjon: roveren ruller, graver… © NASA/JPL

Nesten 10 år har gått siden Nysgjerrighet Tur Gale-krateret. ti år fra hjemløs av NASA refererer astronomer data som vil hjelpe dem å rekonstruere litt etter litt historien til planeten Mars. Og idag, forskere rapporterer å ha oppdaget, i prøver av marsjord, en urovekkende signatur. Den typen signatur som på vår gode gamle jord er assosiert… med biologiske prosesser!

Betyr dette at astronomene endelig har gralen i hendene? Hvem oppdaget bevis på eksistensen av former for utenomjordisk liv? La oss ikke gå for fort. For selv om forskerne vurderer sine observasjoner som“Ekstremt interessant”I tillegg har de allerede andre plausible prosesser i tankene for å forklare dem. scenarier “ukonvensjonell”, absolutt, men det må utforskes før man kan konkludere.

Men hva oppdaget de egentlig? Bergarter med isotopiske sammensetninger av karbon overraskende. Husk at karbon har to stabile isotoper. Karbon 12 og karbon 13. Og siden førstnevnte reagerer raskere enn sistnevnte, gir en analyse av deres relative mengder i en prøve nyttig informasjon til forskere. I sedimentære bergarter analysert av Curiosity fant de prøver som var spesielt høye i karbon 13 og andre som var overraskende lave i karbon 13.

Galaktisk eller ultrafiolett sky

På jorden er sediment også lav i karbon 13 er de som har vært utsatt for biologisk aktivitet. En mikrobiell matte som forbruker metan (CH 4 ), for eksempel. Men forskerne kan foreløpig ikke si at samme type prosess fant sted på Mars. Tilstedeværelsen av bergarter utarmet i karbon 13 kan godt skyldes passasjen av vår Solsystemet i en Sky galaktisk molekyl – ser ut til å forekomme hvert 200. million år – eller til et brudd i karbondioksid (C0 to ) av ultrafiolett (UV) stråling.

Er det første scenariet mulig? For å gjøre dette rapporterer astronomer at det ville vært nødvendig at den aktuelle galaktiske skyen først hadde forårsaket et temperaturfall på Mars. Å danne isbreer. Som støvet kunne ha lagt seg på og blitt liggende etter at isen smeltet. Etterlater seg et lag med karbon-13-fattige sedimenter. Men så langt er det bare ekstremt begrensede bevis for tilstedeværelsen av isbreer i Gale Crater’s fortid.

Er UV-banen mer lovende? Her igjen er det ingenting som lar oss konkludere for øyeblikket. Studier viser at ultrafiolett stråling kan transformere CO to til organiske forbindelser av formaldehydtypen. Men forskerne vil trenge flere eksperimentelle resultater for å være sikre.

En biologisk signatur?

Med alle nødvendige forholdsregler saken, astronomer vurderer også et scenario som vil sette utenomjordiske biologiske prosesser i sentrum av historien. Inspirert av de som er kjent på jorden. Fra bakterie overflate som ville ha produsert en unik karbonsignatur ved å frigjøre metan iatmosfære Marsboer. Ultrafiolett stråling ville da ha gjort det til molekyler større og mer komplekse som til slutt ville ha regnet ned på overflaten og som nå kan bli bevart med sin karakteristiske karbonsignatur i bergarter fra mars.

“På jorden er prosessene som produserer karbonsignalet vi oppdager biologiske., bekrefter Christopher House, en forsker ved Pennsylvania State University (OSS). Vi må forstå om den samme forklaringen fungerer for Mars.” Fordi den røde planeten er veldig forskjellig fra vår. Mindre, kjøligere, med svakere gravitasjon og en annen initial isotopblanding enn Jorden. «På planeten vår er det liv overalt hvor vi ser. Og det påvirker karbonkretsløpet. Hindrer oss fra å studere hva som kan være i fravær av liv. »

Astronomer venter nå for å se om Curiosity vil finne lignende signaturer andre steder. De håper også å kunne analysere karboninnholdet i en pmetan anche lansert av overflaten som den som roveren tilfeldig krysset i 2019. Et innhold som kan bekrefte eller ikke, hypotesen som innebærer mikroorganismer.