En kardiolog slår alarm: «Sittende er den nye sigaretten»

Denne mandagen Vi må snakke I LN24 diskuterte spaltister og gjester den stillesittende livsstilen forårsaket av bruken av fjernarbeid spesielt og dens innvirkning på belgiernes helse. Kardiologer er bekymret for effektene av denne mangelen på trening.

«I mange år har vi fulgt USA, og vi er ikke langt unna. Om fem år vil vi ha 50 % av diabetes. De fleste diabetes hos eldre er forårsaket av en stillesittende livsstil. Det er faktisk relatert til mangel på trening.», Bénédicte Heyndrick, kardiolog ved UZ Brussel Heyndrick ble varslet på settet til showet. «Inkontinens er den nye sigaretten,» fortsatte han, og trakk en alarmerende observasjon som spaltister reagerte på, inkludert Michael Kessenelenbogen (direktør for «Le Public»-teatret), og foreslo bedre kommunikasjon med publikum om god fysisk helse. form.

Kveldens andre debatt fokuserte på hinderløypa som belgiske statsborgere må gjennomføre for å motta gass- og strømbonusen. Étienne Mignolet, talsmann for FPS økonomi, innrømmet at prosessen med å tildele dem hadde blitt forsinket av forskjellige ting. «Disse bonusene reiser mange spørsmål fra forbrukere og SPF-telefonsenteret mottar 6 til 7000 anrop om dagen», sa Etienne Mignolet, spesielt for de som ikke mottar dem automatisk, før de informerte dem om fristen for å hente bonusene. Essayister har fordømt dette som en «vanskelig prosess» for å få hjelp.

Endelig skjebnen til Anderlecht, som avsluttet sesongen sin på søndag med slutten av den klassiske fasen av det belgiske mesterskapet. Gjester og spaltister sammenlignet Mavs» situasjon med Union Saint-Guillois, som skal spille om tittelen. Alexis Karantonis, sjefredaktør dhnet.be, var «bekymret» spesielt for Anderlecht, «en tom klubb hvis sjel har forduftet», ifølge ham. Danny Sprudels, en tidligere Anderlecht-advokat som ble fagforeningsleder, var også på settet for å diskutere saken.

