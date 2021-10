“En katastrofe”: Nakui lager sin m-gulpa

Hans “artist” -show, som avsluttes fredag ​​kveld, mangler publikum.







Av redaksjonen

Lagt ut 15.10.2021 20:49 Studietid: 2 minutter



OSS.Ingen industrikatastrofe. Dette er vurderingen vi vil få fra “The Artist” som ikke overbeviser publikum i France 2 når re-entry-arrangementet vil finne sted. Nakui kan bare innrømme nederlag, “en katastrofe”. “Uten å spøke, fra det øyeblikket du skifter boks, fra det øyeblikket du endrer priser, er dette en negativ balanse økonomisk sett,” forklarer han til kolleger fra oss. TV -Mac

. “Vi var arrogante om hva folk ønsket å se offentlig lørdag kveld. Det var rom for å skape, jeg trodde publikum trengte noe nytt, jeg overbeviste alle. Selvfølgelig trenger han ikke lenger å bli trøstet av definisjoner. Jeg hører det, Jeg forstår det fordi jeg er hver kveld klokken 19.00. Jeg lever bare med nostalgiske sanger som leder for publikum. ”

Nagui angrer på å ha spurt om noen råd under den første sendingen. “Ideen om at artister skulle synge på kjente titler og ikke egne sanger (forfatterens notat: grunnidé) kom ikke fra meg, men jeg er ansvarlig for det. Å lage det første showet med kort var en feil jeg gjorde for å lytte for mye til rådene rundt meg. Fordi showets DNA var i begynnelsen, skuffet ikke premieren publikum og oppmuntret ikke andre publikummere. ”