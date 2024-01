En katt funnet 850 km hjemmefra etter syv år med forsvinning | uvanlig

Choupet forsvant for syv år siden etter en kamp med noen nabolagskatter. I løpet av den tiden gjorde eierne hennes, Stephanie og Matthew, alt de kunne for å finne henne. Det ble satt opp plakater rundt parets bolig og en etterlysning ble lagt ut på Internett. Forgjeves var Chaubet ingen steder å finne.

Frem til i dag, tidlig i januar, mottok familien en telefon fra et krisesenter i Savoy, 850 km sørvest for Frankrike, om at de hadde funnet Chaubet. Dyret ble identifisert av brikken. «Jeg trodde det var en spøk, og så sendte de meg bilder og videoer, og det var definitivt Choupate,» sa Mathieu til France Bleu. — Vi trodde hun var død.