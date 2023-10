En kollisjon mellom planeter kunne ha gitt opphav til et nytt astronomisk objekt. Hva handler det om ?

Kollisjonen mellom planeter ble observert av en gruppe nederlandske astronomer. Kreditt: DALL-E3/Bing

Robert Duarte forvitret Brasil 31.10.2023 11:00 7 minutter

En av teoriene om dannelsen av månen antyder at en planet på størrelse med Mars kunne ha kollidert med Jorden i begynnelsen av solsystemet. I tillegg til å gi opphav til Månen, kunne kollisjonen også ha vippet Jorden, og forårsaket årstidene vi opplever i dag.

Det forventes at i dannelsen av et nytt planetsystem, Kollisjoner forekommer oftere. Dette er fordi objektene fortsatt dannes og forskjellige objekter kan ende opp med å forstyrre i samme bane. Et lignende scenario antas å ha skjedd mellom Jorden og en planet kalt Theia.

En provinss unike strategi for å utrydde rotter fra dens befolkede land. Det er mulig å utrydde rotter!

For første gang, en gruppe astronomer klarte legge merke til kollisjonen mellom to planeter og det resulterende resultatet. De observerte dannelsen av en struktur som kunne forklare hvorfor lysstyrken til stjerner noen ganger ser ut til å plutselig dimmes.

Hvordan dannes et planetsystem?

Den mest aksepterte hypotesen for tiden er nebulære hypotese. I følge denne teorien, Ustabile skyer av molekylært hydrogen kollapser til slutt i roterende kuler og danner stjerner. Noe av gassen rundt kollapser også for å danne planetene.

Proplanetære skiver observert av ALMA. Kreditt: ALMA/ESO

Nylig oppnådde ALMA ta bilder av skiver i ferd med å dannes rundt en stjerne. Denne prosessen er kompleks og mange spørsmål er fortsatt åpne angående opplæring.

Solsystemet dukker opp fra en sky

Det antas at solsystemet ble født fra en tåke, i henhold til nebulære hypotese. Det er uklart hva som var årsaken til at denne gasskyen kollapset. Noe forskning tyder på at en supernova fra en nærliggende stjerne frigjorde nok energi til å få skyen til å kollapse.

I området nær Solen dukket de steinete planetene opp: Merkur, Venus, Jorden og Mars, mens i regionen lenger unna dannet gassgigantene seg.

Delvis på grunn av Solens intense gravitasjonseffekt er den indre delen litt mer kaotisk og ustabil enn den ytre. Dette er en av grunnene til at gassgiganter bare kan dannes på utsiden.

Den kaotiske verden der jorden levde

I den indre delen av solsystemet, Det er anslått at dusinvis, om ikke hundrevis, av protoplaneter ble dannet. Med dette store antallet, sammen med solens gravitasjonsinteraksjon, var det vanlig at protoplaneter kolliderte for å danne større objekter.

Hva er månens sanne alder? En stein samlet av Apollo 17 avslører det for oss!

Dette skjedde sannsynligvis mellom protoplaneten som skulle gi opphav til Jorden og en protoplanet kalt Theia. Denne kollisjonen ga trolig opphav til en sky av støv, steiner og gass. som senere dannet månen.

ASASSN-21qj planetsystemet

Etter at ASASSN-observatoriet rapporterte om en endring i lysstyrken til stjernen ASASSN-21qj, fokuserte gruppen på den. Stjernens lys så ut til å ha blitt mindre og dessuten, De fant bevis på at stjernen hadde økt sin infrarøde lysstyrke rett før den begynte å dempe.

Denne plutselige endringen i lysstyrke er ikke vanlig for en sollignende hovedsekvensstjerne. Dette fanget oppmerksomheten til forskere som begynte å undersøke en hypotese: To gigantiske planeter kolliderte foran stjernen.

Astronomer har for første gang observert kollisjonen av to isgigantiske planeter i et fjernt solsystem, en prosess de mener planeten Jorden opplevde da den var bare noen få millioner år gammel og som førte til skapelsen av månen vår. ️Mark Ajo

https://t.co/hR4LHldSzQ pic.twitter.com/2ccVreHKEK – Cardiff University (@cardiffuni) 13. oktober 2023

Tanken var at kollisjonen mellom de to planetene skulle skape den tidligere observerte infrarøde toppen og at etter kollisjonen ville det dannes en struktur kalt synestia. Synestiaen antas å være en smultringformet struktur dannet av rusk fra kollisjonen. Synestia ville passere foran stjernen, gir inntrykk av at stjernens lysstyrke var redusert.

En mulig forklaring på hva som skjedde på jorden?

Å observere kollisjonen mellom to planeter kan gi oss ledetråder om hva som skjedde i historien til vår egen planet. Noen foreslår at en synestia-lignende struktur var ansvarlig for dannelsen av månen.

Hjem: skal tørketrommelen forsvinne fra hjemmene våre? Skal vi bli kvitt det for alltid?

Videre kunne funnet forklare reduksjonen i lysstyrke som skjer i forskjellige stjerner. En av de siste var Betelgeuse, som reduserte lysstyrken i 2021 og årsaken ble senere oppdaget å være en sky av gass som passerte foran stjernen.

Neste stadier

Tanken er å fortsette å observere senere øyeblikk av systemet. Gruppen foreslår å bruke James Webb-teleskopet for å forstå dynamikken til systemet i det infrarøde. Se hva som skjer nå. kan fortelle oss hva som skjedde på planeten vår for milliarder av år siden.